Verkeerskussen Augustijnenstraat 06 september 2018

In de Augustijnenstraat in Ieper komt een extra verkeerskussen. Gemeenteraadslid Nancy Six (VB) vroeg op de laatste gemeenteraad of daarbij geen parkingplaatsen zullen sneuvelen.





"Maar als bewoner van de straat weet ik dat sommigen nog veel te snel rijden in de straat. Ik kan alleen maar hopen dat deze bijkomende ingreep wel effect zal hebben", aldus Six.





"De plaatsbepaling van het verkeerskussen is geen gemakkelijke oefening", aldus schepen Stephaan De Roo (CD&V). "Voorlopig is voorzien dat het verkeerskussen te plaatsen net voor de Wittemolenstraat las men aan het VTI komt. Tussen het einde van de parkeerstrook en het kruispunt met de Wittemolenstraat is aan beide zijden een groenzone aanwezig, waardoor de kussens zonder bijkomende ingrepen kunnen geplaatst worden." De schepen vermoedt dat het kussen er binnen een zestal weken kan komen, rekening houdende met de leveringstermijn. (CMW)