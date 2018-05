Verkeersdrempels op Ter Waarde minder steil 29 mei 2018

De verkeersplateaus op Ter Waarde in Ieper worden heraangelegd. De drempels worden minder steil gemaakt. "In eerste instantie wordt de inrit ter hoogte van kinderopvang Felies vernieuwd", aldus de stad. "En meteen ook de losliggende klinkers van de parkeerplaats aan de achterzijde van AC Auris. Deze ingrepen zullen, behalve plaatselijk, geen invloed hebben op de verkeerscirculatie op Ter Waarde. Daarna start de heraanleg van de oprijelementen. Dat zal in fasen gebeuren om de bedrijven toegankelijk te houden. Tijdens de werken aan de verkeersplateaus op Ter Waarde zullen bestuurders misschien tijdelijk moeten omrijden. We proberen de hinder zoveel mogelijk te vermijden." (CMW)