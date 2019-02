Verdachte van incident met knuppel aan Vage Belofte blijft aangehouden Alexander Haezebrouck

15 februari 2019

18u13 0 Ieper De 19-jarige Ieperling die ervan verdacht wordt in december een 17-jarige jongen met een baseballknuppel te hebben geslagen op het hoofd, blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer van Ieper bevestigd.

In de nacht van 14 op 15 december werd omstreeks 4 uur een 17-jarige jongen geslagen op het hoofd met een baseballknuppel aan café De Vage Belofte op de Vismarkt in Ieper. Dat gebeurde toen slachtoffer Robbe P. samen met een vriend buiten en sigaretje stond te roken. De jongeman werd afgevoerd naar het ziekenhuis maar leek eerst geen zware verwondingen te hebben opgelopen. In het ziekenhuis bleek hij toch een schedelbreuk en een hersenbloeding te hebben opgelopen en lag even op intensieve zorgen. Verdachte G. B. uit Ieper bleek op het moment van de feiten ook onder invloed van drugs. Hij blijft nu nog minstens een maand langer in de cel op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen, inbreuken op de drugwetgeving en verboden wapens.