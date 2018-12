Verdachte gevat van incident waarbij Robbe (17) zwaargewond raakte na aanval met baseballknuppel VHS

19 december 2018

06u57 0 Ieper Een jonge Ieperling wordt ondervraagd in het dossier van de aanval met een baseballknuppel waarbij vorige vrijdagnacht op de Ieperse Vismarkt de 17-jarige Robbe P. zwaargewond raakte. Dat meldt Het Nieuwsblad woensdagochtend. Of de verdachte intussen bekentenissen heeft afgelegd, is niet duidelijk.

Robbe P. werd in de nacht van vrijdag op zaterdag rond half vier aangevallen door een jonge kerel met een baseballknuppel die het café De Vage Belofte verliet, op de Vismarkt in Ieper. Het 17-jarig slachtoffer stond op dat moment buiten een sigaret te roken, samen met een vriend. Hij kent z’n aanvaller niet. Robbe P. incasseerde een klap vol op het gezicht. Hij was behoorlijk groggy maar kon nog praten. Later in het ziekenhuis bleek hij er erger aan toe dan gedacht: de tiener had een schedelbreuk en een hersenbloeding opgelopen. Hij lag even op de afdeling intensieve zorgen maar is intussen aan de beterhand. De politie bevestigt intussen in Het Nieuwsblad dat een jonge Ieperling is opgepakt die verdacht wordt van het zinloos geweld. Vandaag zou een knuffelnamiddag georganiseerd worden voor het slachtoffer. De uitbaters van danscafé Charlie Brown wilden iedereen een drankje aanbieden die Robbe P. wil steunen met een knuffel in het ziekenhuis. De ouders van de tiener hebben echter gevraagd om het evenement uit te stellen omdat hun zoon snel vermoeid is en nog veel hoofdpijn heeft.