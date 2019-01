Verdachte campingmoord betrapt met drugs in gevangenis Christophe Maertens

14 januari 2019

17u46 0 Ieper Een 31-jarige man, die verdacht wordt van medeplichtigheid in de zogenaamde campingmoord, moet zich voor de rechter van Ieper verantwoorden voor drugsfeiten.

Romuald V. uit Marche-en-Famenne werd in de gevangenis van Ieper betrapt in het bezit van 7,6 gram hasj. “Het Openbaar Ministerie tilt zwaar aan het hebben van drugs in de gevangenis. Daarom vorder ik een effectieve straf”, aldus de openbare aanklager. De beklaagde werd in de gevangenis al een tuchtmaatregel opgelegd, maar hij ontkent de feiten. Meester Filip De Reuse, de raadsman van de dertiger, sprak van het slechtste dossier dat hij ooit gezien heeft. “Er zou een video zijn. Wel, ik wil die video zien. Mijn cliënt werd niet eens verhoord”, klonk het. De raadsman vroeg uitstel van de zaak om nog besluiten te kunnen opstellen, iets wat na pleidooien niet altijd de gewoonte is. Het kwam daarop tot een woordenwisselingen tussen de advocaat en de openbare aanklager, die zich verzette tegen een uitstel van de zaak. De rechter eindigde de debatten en stelde de zaak in voortzetting op 11 februari. Romuald V. was betrokken bij de campingmoord in de nacht van 6 op 7 december 2017 in Middelkerke. De man nam niet deel aan de moord op een 36-jarige Oostendenaar. Hij hoorde wel alles en belde een koppel uit Namen op om het lijk te helpen verbergen.