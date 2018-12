Verdacht van slag met baseballknuppel, maar man blijft ontkennen VHS

21 december 2018

20u15 0 Ieper Een 19-jarige Ieperling die onder invloed van drugs een week geleden in z’n eigen stad de 17-jarige Robbe P. zonder enige aanleiding zwaar op het hoofd sloeg met een baseballknuppel, moet een maand langer in de cel blijven. Dat heeft de raadkamer in Ieper beslist. De man blijft ontkennen.

Op het ogenblik dat hij samen met een vriend een sigaretje stond te roken op de Vismarkt in Ieper, werd Robbe P. in de nacht van vorige vrijdag op zaterdag aangevallen door een jonge kerel met een baseballknuppel die het café De Vage Belofte verliet. Robbe P., die zijn aanvaller niet kent, incasseerde een klap vol op het gezicht. Hij kon nog praten na het voorval maar in het ziekenhuis stelden de artsen vast dat de tiener een schedelbreuk en een hersenbloeding had opgelopen. Robbe P. lag even op de afdeling intensieve zorgen maar is intussen al een stuk beter. Afgelopen dinsdag pakte de politie een 19-jarige Ieperling op die verdacht wordt van het zinloze geweld. De man ontkent echter dat hij iets met de feiten te maken heeft maar werd niettemin aangehouden. Hij verscheen vrijdag voor de raadkamer en die besliste om hem een maand langer in de cel te houden, voor inbreuken op de drugswetgeving, slagen en verwondingen en verboden wapens.