In de Breydelhofstraat in Brielen zijn gisterenochtend twee Fransen opgepakt. Buurtbewoners maakten melding van een verdacht Frans voertuig in hun wijk.





Twee patrouilles van de politiezone Arro Ieper kwamen ter plaatse en konden na een korte zoektocht de twee Franse inzittenden oppakken. Verder onderzoek zal moeten duidelijk maken of het duo strafbare feiten pleegde.





Mogelijk waren ze erop uit om in te breken. (LSI)