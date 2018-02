Verbod op alcoholverkoop tijdens 100 dagen-feest: noodzakelijk of betuttelend? 07 februari 2018

02u29 0 Ieper Nachtwinkels mogen vanaf donderdag om middernacht tot vrijdagochtend om 8.30 uur geen alcoholische dranken verkopen. Hetzelfde geldt voor cafés tussen 3 uur en 8.30 uur. De boete bedraagt 250 euro. Dat heeft de gemeenteraad beslist. Open Ieper vindt het reglement 'overbodig en betuttelend'.

"Om de openbare orde tijdens de 100 dagen te verzekeren zijn er maatregelen nodig wat betreft de verkoop van alcoholische dranken in nachtwinkels en cafés", aldus het stadsbestuur. "In het verleden zijn er vaak problemen en vandalenstreken geweest. Ook het bezit van voetzoekers is verboden. En niemand mag een masker dragen zodat de ordediensten overtreders kunnen identificeren." Vanaf vrijdag om 6 uur tot zaterdag om 6 uur is het bezit of gebruik van scheerschuim, bloem, vetstiften, alcohol en bevuilende stoffen verboden. Tot en met 1 maart zijn voetzoekers en consoorten verboden. Wie betrapt wordt, riskeert een boete van 60 euro.





Viseren

De partij Open Ieper vindt het reglement overbodig en betuttelend. "We geven de indruk dat jongeren synoniem staan met overlast", aldus fractieleider Emmily Talpe. "Terwijl we hen net ons vertrouwen en verantwoordelijkheid moeten geven. Bovendien viseren we niet alleen de jongeren, maar worden alle Ieperlingen, handel en horeca, mee in het bad getrokken." (CMW)





