Veilige fietspaden en schoolroutekaarten leveren SAVE-label op 09 mei 2018

02u33 0 Ieper De stad Ieper heeft als 55ste gemeente het SAVE-label in ontvangst mogen nemen. Het SAVE-charter werd in 2011 ontwikkeld om steden en gemeenten aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Het initiatief kwam van de organisatie Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK).

"In 2016 hebben wij het charter ondertekend", aldus schepen van Mobiliteit Dominique Dehaene (CD&V). "Sindsdien hebben we een actieplan uitgevoerd."





Een veilig fietspad tussen Elverdinge en Vlamertinge en het opmaken van schoolroutekaarten zijn voorbeelden van realisaties in Ieper.





Stimulans

"Het SAVE-label is voor de stad Ieper, naast het mobiliteitsplan, een bijkomende stimulans om dagdagelijks te werken aan het optimaliseren van de verkeersveiligheid, met als doel het aantal ongevallen met jonge verkeersdeelnemers te doen dalen. We wensen dan ook een vernieuwd actieplan op te stellen", aldus Dehaene. (CMW)