Veel belangstelling voor Coca-Cola-kersttruck 02u27 0 Eric Flamand Bezoekers konden hun wensen laten projecteren op een scherm op de kersttruck van Coca-Cola.

Er was veel volk aanwezig afgelopen zaterdag op de Grote Markt in Ieper voor de Coca-Cola-kersttruck. Die stond tussen 15 en 21 uur opgesteld ter hoogte van de kerstmarkt. De bezoekers konden een gepersonaliseerde boodschap voor iemand op een scherm aan de truck laten verschijnen. In de truck zat niemand minder dan de Kerstman zelf, die de bezoekers een klein geschenkje gaf.





(CMW)