Vandalen dansen op dak van nieuwe wagen 31 juli 2018

02u45 0 Ieper Een jonge vrouw van 26 uit Ieper is een illusie rijker. Vandalen dansten zaterdagnacht op het dak van haar amper tien maanden oude wagen. "Mijn trots, gekocht met zuurverdiende centjes", zucht de eigenares. Het vandalisme is vermoedelijk het werk van bezoekers van de vlakbij gelegen Vismarkt.

Het was een onaangename verrassing toen de eigenares van een Hyundai i10 zondagmorgen in de Boomgaardstraat naar buiten stapte. "Het dak van mijn wagen was op verschillende plaatsen ingedeukt", zegt de vrouw, die liever anoniem blijft. "Er kleefden ook restanten van één of andere drank op. Echt vies was het." Later deze week zal de vrouw de schade laten herstellen. "Dat zal op eigen kosten zijn, vrees ik", zegt ze. "Van de politie hoorde ik dat mijn wagen allicht net buiten het zicht van een bewakingscamera stond geparkeerd. Dat zal blijken, als de beelden bekeken worden." Het slachtoffer vermoedt dat het vandalisme het werk is van bezoekers van de vlakbij gelegen Vismarkt. "In het verleden was er al vaak overlast: lawaaihinder maar ook beschadigingen. Zo werd de brievenbus van mijn ouders al vier keer van de muur getrokken. Van mijn vorige wagen werd ook al eens een spiegel afgestampt."





De jonge vrouw hoopt dat straks aan het licht komt wie verantwoordelijk is voor het vandalisme waar ze afgelopen weekend het slachtoffer van werd. "Voor mijn part mogen hier nog gerust een pak bewakingscamera's extra worden opgehangen", zegt ze. "Ik heb daar helemaal geen problemen mee, net zoals ongetwijfeld ook vele andere mensen die zich gedragen zoals het hoort", besluit de vrouw. (VHS)