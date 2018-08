Vandalen bekrassen auto vredesactivist 25 augustus 2018

Vandalen hebben de wagen van vredesactivist Tom Manhaeghe uit Ieper beschadigd. Zijn auto, met opschriften als 'niets is belangrijker dan vrede' en 'peace', vertoont kleine krasjes. Tom diende klacht in bij de politie. Enkele jaren geleden was hij al eens het slachtoffer van vandalen, toen aanhangers van het extreemrechtse Pegida. (LSI)