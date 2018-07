Vandalen bekladden gedenkmuur 16 juli 2018

Het kunstwerk ter nagedachtenis van kunstenaar Gilbert Degryse onder de brug van de Noorderring was nog maar enkele dagen oud toen het in de nacht van vrijdag op zaterdag op een vulgaire wijze werd beklad door onbekenden. "Erg jammer", aldus Valentijn Despeghel van Curieus Ieper. "Zowel de kunstenaars als ikzelf betreuren dit. Gilbert was een aimabele man die voor iedereen klaar stond. We hebben dan ook klacht neergelegd en de politie zal de daders opsporen. Maar tegelijk regende het reacties van sympathisanten en kreeg ik meer dan zeventig berichten om ons een hart onder de riem te steken. Daaruit blijkt dat het project wordt gedragen door de Ieperlingen. We laten ons dus niet ontmoedigen." De artiesten hebben het kunstwerk intussen al in ere hersteld. (DCH)