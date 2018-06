Van wie is fiets? 27 juni 2018

Raadslid Ives Goudeseune (sp.a) meldt op Facebook een achtergelaten fiets. "De fiets, die gekocht is in Vlamertinge, staat al twee weken in het fietsrek tegenover OC In 't Riet in Zillebeke. De sleutel van de fiets en nog twee andere sleutels hangen aan een bol die tussen de pedalen stak", zegt Ives. Wie zijn fiets en de sleutels wil komen afhalen, kan contact opnemen met Goudeseune of morgen vanaf 19 uur terecht in het OC. (CMW)