Van toren naar toren, 60 meter hoog KOORDDANSERS VESTIGEN RECORD TIJDENS DE GEVLEUGELDE STAD LAURIE BAILLIU

09 april 2018

02u36 0 Ieper Het is gelukt: koorddansgroep Lyapunov heeft in Ieper een Belgisch record gevestigd tijdens De Gevleugelde Stad. 60 meter hoog en 90 meter ver balanceerden ze tussen de toren van de Sint-Maartenskathedraal en die van het belfort. Het publiek keek met ingehouden adem naar het spektakel.

Het publiek in Ieper is van vrijdagavond tot zondagavond verwend. Maar liefst 83 groepen straatartiesten uit eigen land, Duitsland, Canada, Finland, Frankrijk en Spanje toonden hun kunsten. "De interactie tussen het publiek en de artiesten is hartverwarmend. Het aantal bezoekers gaat elk jaar in stijgende lijn. Nu zijn er al, tegelijkertijd, 32 acts in de stad. Misschien moeten we in de toekomst uitbreiden", zegt Jan Victoor, die het festival mee helpt organiseren. "De bezoekers hebben duidelijk eerst hun huiswerk gemaakt: welke groepen ze zeker willen zien, waar ze moeten zijn, hoe laat... Ik heb nog geen negatieve reacties gehoord over deze editie. Het weer zit gelukkig ook mee."





Hoogtevrees

Blikvanger was de act van de koorddansgroep Lyapunov uit Muizen bij Mechelen. Ze slaagden erin om te balanceren tussen de toren van de Sint-Maartenskathedraal en die van het belfort van de Lakenhalle. Dat gebeurde op 60 meter hoogte en over een afstand van 90 meter: een Belgisch record. "De wind speelde ons soms parten, maar we zijn heel blij dat het ons meermaals gelukt is", zegt Johan Wuyts van Lyapunov. "Het is de langste afstand tussen twee gebouwen die ooit door koorddansers in België is afgelegd. De recordpoging was voor ons niet het belangrijkste. Het gaat er ons vooral om de spectaculaire uitdaging tot een goed einde te brengen. Zonder De Gevleugelde Stad zouden we dit niet kunnen doen en we zijn de organisatoren uiteraard heel dankbaar." Op de hoogste kabel balanceerden de koorddansers, op een lager gespannen lijn werd wat spektakel gebracht. Dat kon het publiek zeker smaken.





Iedereen keek met open mond. Anna Degelaen (7) was onder de indruk van de koorddansers. "Ik zou het zeker niet durven, want ik heb een beetje hoogtevrees", zei het meisje. Haar grootvader Jan Meul (69) zou het zowaar wel zien zitten hebben. "Vroeger zou ik dat wel gedaan hebben", glimlacht hij. "Ik heb in elk geval heel veel bewondering voor deze artiesten. Het is opnieuw leuk om te kunnen rondwandelen tijdens De Gevleugelde Stad en acts te kunnen meepikken", zegt Jan.