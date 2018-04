Valse advocaat moet schadevergoeding betalen aan collega 17 april 2018

De 30-jarige N.B. uit Geluveld is door de rechter bij verstek veroordeeld tot een maand cel omdat hij de titel van advocaat misbruikte. De man gebruikte daarbij ook de naam van een vrouwelijke collega, die hij nu een schadevergoeding van 11.973 euro moet betalen.





De dertiger stond blijkbaar ooit op de tableau van de balie van Veurne, maar zijn naam verdween daarvan. Hij is ook niet ingeschreven op een andere tableau, zodat hij zich geen advocaat mag noemen. N.B. misbruikte de gegevens van een echte advocate. Die laatste wist van niets, tot ze een telefoontje kreeg van de politie. De speurders verdachten haar eerst van onregelmatigheden met haar titel, maar dat bleek niet te kloppen. Het was wel degelijk de beklaagde die haar gegevens misbruikte. De man werd nu bij verstek veroordeeld tot 1 maand cel met uitstel en een geldboete van 600 euro. Hij moet aan de Ieperse advocatenbalie een schadevergoeding van 4.000 euro betalen en aan zijn vrouwelijke collega 11.973 euro boete. (CMW)