Vader slingert scheidsrechter doodsbedreigingen naar het hoofd: “Dit moet stoppen.” Christophe Maertens

19 februari 2019

16u52 1 Ieper Scheidsrechter Thijs Morlion (27) uit Ieper schrijft een emotionele open brief nadat hij uitgescholden werd tijdens een voetbalwedstrijd. Een supporter slingerde hem de onsmakelijke woorden ‘Ik snij uw kop eraf’ naar het hoofd. “Zoiets kan gewoon niet, dit is er ver over.”

De 27-jarige Thijs Morlion, voorzitter van CD&V in Ieper, is al negen jaar scheidsrechter en maakte in al die tijd naar eigen zeggen al het een en ander mee. “Ambulances op het veld, vechtende spelers, zelfs bijna ooit eens een vuist in het gezicht gehad”, zegt de scheids op zijn blog www.thijsmorlion.com. “Maar er waren eveneens ongelofelijke topwedstrijden en mooie momenten met spelers, trainers, entourage en collega-scheidsrechters. Voetbal is een sport waar emotie een plaats moet krijgen, maar dit weekend heb ik toch een dieptepunt bereikt, denk ik.”

Morlion doelt op het gedrag van een supporter tijdens de derdeprovinciale wedstrijd Merkem-Hooglede. De vader van een speler van thuisploeg Merken had het niet zo begrepen op de manier waarop de scheidsrechter de wedstrijd floot. “Vanaf de 17de minuut vond die man het nodig mij ononderbroken te verwijten”, zegt Thijs Morlion. “Op die manier jutte hij spelers en andere supporters mee op. Ik vind het als mens zeer triest dat die man geen fatsoen is meegegeven. Nu, als scheidsrechter kweken we van nature uit een olifantenvel.” Het meeste wat de supporter uitkraamde, liet Morlion koud. “Op een bepaald moment vond ik het zelfs grappig. Die man deed de moeite om zich te verplaatsen zodat ik maar al te goed kon horen wat hij allemaal uitkraamde. Dat noem ik echt toewijding, clubliefde en passie. Het was nog goed voor zijn conditie ook.” Plots werd het echter te grof. Toen er een strafschop in het nadeel van Merkem werd gefloten en de zoon van de roepende supporter met dubbel geel werd uitgesloten, riep de man langs de zijlijn dat hij de scheidsrechter zou vinden en zijn kop zou afsnijden.

Na een paar minuten werd de wedstrijd hervat. “Echt bedreigd voelde ik mij niet, maar aangenaam is dit toch allerminst. Gelukkig reageerde de trainer van Merkem nog enigszins normaal en riep hij zijn spelers na de wedstrijd naar binnen.”

Het incident werd op het wedstrijdverslag neergepend en kan nog een staartje krijgen. Zo behoort het tot de mogelijkheden dat de club Merkem geen scheidsrechters meer krijgt toegewezen en zelf op zoek moet gaan naar mensen die de wedstrijden willen leiden.

“Aan stoppen denk ik niet, want het gaat om een minderheid die het te bont maakt. Ik doe verder voor de mensen die wel op een normale manier van voetbal willen genieten.” De scheidsrechter kreeg al veel steunbetuigingen. “Zelfs de hoofdsponsor van Merkem meldde mij dat dit niet kan. Ik hoop echter vooral dat de zoon van die man, tegen zijn vader zegt dat hij over de schreef is gegaan.”