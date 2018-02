Unizo Boezinge geeft prijzen weg 23 februari 2018

In Boezinge mochten de winnaars van de Unizo eindejaarsactie hun prijzen in ontvangst nemen. De eerste prijs, een tv, ging naar Annie Baullieu (Boezinge), er was een etentje voor Cathy Loones, ook uit Boezinge, een kledijbon voor Veerle Snick uit Ieper, een resicheque voor Didier Pattyn, een BBQ voor Sergine Vanhee en een fotoshoot voor Bernard Roelens, allen uit Elverdinge.





De winnaars worden op de foto omringd door de bestuursleden van Unizo Boezinge.





(EFW)