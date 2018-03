Unieke graven krijgen opknapbeurt 20.000 EURO OM BESCHERMDE GRAFMONUMENTEN TE HERSTELLEN CHRISTOPHE MAERTENS

02u42 0 Ieper De stad maakt 20.000 euro vrij om enkele prachtige, beschermde graven te herstellen. "De graven werden uitgekozen op basis van cultuurhistorische waarde. Wie er onder de grond ligt, doet er niet toe", zegt schepen Jef Verschoore (CD&V).

Een stedelijke commissie werkt sinds 2011 aan een beter behoud en beheer van een aantal graven die van lokaal historisch belang zijn. Het resultaat daarvan is een lijst met een aantal lokaal beschermde grafmonumenten. De commissie legde de lijst in 2015 aan de gemeenteraad voor. "Voorwaarde voor een beschermde status is een verlopen concessie en een cultuurhistorische waarde", zegt schepen Jef Verschoore. "De esthetische of kunstzinnige waarde, de funeraire symboliek en de uniciteit zijn doorslaggevend. De commissie heeft geen lijst gemaakt van overledenen, maar een lijst van graven met zeldzame eigenschappen wat betreft historiek of typologie." Wie er precies onder de grond ligt, doet er dus niet toe.





50 beschermde graven

Voor de stedelijke hoofdbegraafplaats bestaat de beschermingslijst uit 35 graven, voor alle begraafplaatsen in de deelgemeenten komen er in totaal nog eens 15 graven bij. "Omdat Boezinge, Sint-Jan, Zillebeke, Hollebeke en Voormezele tijdens de Eerste Wereldoorlog aan het front lagen en volledig werden vernield, zijn er op de begraafplaatsen van die deelgemeenten geen oude graven bewaard gebleven", klinkt het.





De stad Ieper wil de graven die op de lijst staan nu een opknapbeurt geven. Daarvoor werd 20.000 euro vrijgemaakt. "De komende weken wordt een tiental graven op de stedelijke hoofdbegraafplaats onder handen genomen. Let wel, het gaat om conservatie, niet om restauratie. We behouden wat er is, maar we plaatsen geen verdwenen elementen terug. Een aannemer zorgt samen met de groendienst en de technische dienst voor het herstellen van breuken, het vastzetten van losse stukken, het rechtzetten van verschoven onderdelen en het verwijderen van begroeiing. We doen dat om de monumenten te kunnen bewaren voor de toekomst. Er komt ook een aanduiding van de lokale bescherming."





Oorlog overleefd

De Ieperse stedelijke begraafplaats werd aangelegd in 1791 en is wellicht de vierde oudste van Vlaanderen. "Omdat de stedelijke begraafplaats tijdens WOI geen echt militair belang had, hebben nogal wat graftekens de oorlog overleefd. In zekere zin is het nog een stukje authentiek vooroorlogs Ieper", aldus de schepen. "Het oudste grafteken in Ieper dateert wellicht van 1827. Het is het graf van graaf Durrette, die generaal was in het leger van Napoleon."