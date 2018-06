Uitreiking levensboeken in Huize Proventier 22 juni 2018

Huize Proventier is al jaren een stageplaats voor leerlingen uit verschillende scholen. Voor hun eindwerk van het zevende jaar Thuis- en Bejaardenzorg kregen de leerlingen van Immaculata Ieper dit schooljaar opnieuw de kans om in Huize Proventier een leuk project te realiseren. Ze vervulden de droomwensen van een 7-tal bewoners. Aksel Vigneron nam gewezen postbode Jules Lozie onder zijn vleugels om samen nog eens zijn postronde te doen. Het schoolproject werd afgerond tijdens een gezellig samenzijn in Huize Proventier waarop de levensboeken die de studenten hadden gemaakt aan de bewoners overhandigd werden.





