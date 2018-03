Uitklimstrips amfibieën 09 maart 2018

In Ieper komen er binnenkort uitklimstrips voor amfibieën die in straatkolken kunnen vallen. Dat bevestigde schepen Stephaan De Roo (CD&V) in de Ieperse gemeenteraad na een vraag van raadslid Valentijn Despeghel (sp.a). "Al in februari 2014 polste ik of het niet mogelijk was om in zones waar grote populaties amfibieën voorkomen, uitklimstrips in de kolken te voorzien", aldus het raadslid. "Tot nu was het zo dat heel wat van die diertjes tijdens de voorjaarstrek in kolken terecht komen. Daar geraken ze zonder hulp niet uit." Volgens schepen De Roo onderzocht de groendienst de vraag van Despeghel en werd alles besproken met de technische dienst. "De realisatie wordt binnenkort uitgevoerd, langs de wegen met amfibieëntrek", zegt de schepen. "Goed zo, alleen jammer dat het zo lang duurde", aldus het sp.a-raadslid. (CMW)