Uitbaters Klein Stadhuis geven 2563 euro aan Moeders voor Vrede 15 maart 2018

De uitbaters van 't Klein Stadhuis te Ieper, Lander Bal en Mike Vermeulen, hebben een cheque ter waarde van 2563 euro geschonken aan Moeders voor Vrede, het project waarmee Jennie Vanlerberghe reeds jaren bezig is. De cheque is een gebaar van de uitbaters die elk jaar in december hun opbrengst aan een goed doel schenken. Omdat er twee Afgaanse dames in Ieper waren werd er van de gelegenheid gebruik gemaakt om deze dames uit te nodigen om de cheque in ontvangst te nemen; Razia Arefi en Kobra Dastgirzada zetten zich lokaal sterk in voor de vereniging en waren dan ook zeer blij met dit gebaar.





(EFW)