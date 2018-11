Uitbaters eethuis Croq'Odiel stoppen ermee: "Niet meer combineerbaar met Souvenir in Gent" 16 november 2018

02u22 0 Ieper Het pand van het voormalige toprestaurant Souvenir en huidige eethuis Croq'Odiel in Ieper staat over te nemen. "Het was niet meer haalbaar om én in Ieper én in Gent een restaurant open te houden", zegt Joke Michiel.

Nadat Souvenir naar Gent was verhuisd, openden Joke Michiel en maître Sarah Gevaert in het pand in de Surmont de Volsberghestraat het eethuis Croq'Odiel. Maar het succes van Souvenir in Gent, dat intussen door Gault&Millau verkozen werd tot 'Nieuwkomer van het Jaar' en 15,5 op 20 kreeg, bracht enkele veranderingen met zich mee. "Het werk werd gewoon te veel", zegt Joke. "Ik draaide hier tijdens de dag in Ieper en 's avonds dan nog eens in Gent. Het was gewoon niet meer haalbaar om beide restaurants open te houden. Daarom besloten we om de stek in Ieper dicht te doen. Samen met Sarah ga ik nu volledig voor Gent. Het is jammer voor Ieper, maar we moesten knopen doorhakken."





Het restaurant in de Surmont de Volsberghestraat staat nu over te nemen. Het pand zelf is eigendom van een brouwerij, maar de huur bedraagt slechts 978 euro per maand. Het eethuis is heel modern ingericht. In de keuken zijn onder meer een werkkast uit inox met dubbele gootsteen en spoelkraan, een Electrolux-stoof met vier gaspitten en een oven. In de bar zitten twee frigo's in de toog en is er een wijnfrigo. De airco is nieuw en je hebt een koelcel van 5 vierkante meter.





"Overnemers kunnen er dus onmiddellijk een nieuw restaurant in beginnen", klinkt het. Meer info via www.partnersinvastgoed.be. De vraagprijs is op aanvraag. (CMW)