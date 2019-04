Uitbater The Times tapt laatste pint in zijn café Christophe Maertens

18 april 2019

09u32 0 Ieper Cafébaas Alain Vansevenant (57) heeft zijn laatste pint bier getapt in ‘zijn’ café The Times in Ieper. De zaak wordt overgenomen door het Poperingse echtpaar Stef Depoorter en Eva Leroy. “Het is mooi geweest, maar toch zal ik het missen.”

Vijfentwintig jaar lang stond Alain achter de toog van The Times in de Korte Torhoutstraat in Ieper. “Ik stop omdat het allemaal wat veel wordt”, zegt de waard. “Mijn vrouw baat immers nog het café Sint-Arnoldus in de Menenstraat uit. Ik zal daar nu te zien zijn, dus echt stoppen doe ik eigenlijk niet.” Alain zegt mooie tijden te hebben beleefd in zijn zaak. “Ik leerde er veel mensen kennen, ook veel Britten. Er waren er die hier twee tot drie maal er jaar terugkwamen. Sommigen zijn zelfs vrienden geworden. Of de Ieperse cafés niet teveel van toeristen leven? Ach, bij mij was het in ieder geval een mooie mix van vaste klanten en toeristen. Er zijn ook wel nog andere horecazaken in Ieper, waar er meer Ieperlingen over de vloer kwamen.” Alain zegt wel dat in de huidige tijden een café uitbaten niet meer gemakkelijk is. “Het is duur geworden”, zegt hij. In de zaak werd nogal veel bier van de brouwerij Sint-Bernardus verkocht. “Alain verkocht zes soorten van ons bier van het vat”, zegt Marco Passarella van de brouwerij uit Watou. “Dat zie je niet veel. Alain is een monument, een heel fijne cafébaas.”

Zonder het zelf te beseffen kreeg Alain wel eens een beroemdheid over de vloer. Zo kwam in 2009 Robert Fisk er een glas drinken. Fisk is een Engels journalist, schrijver en midden-oostenkenner die in dat jaar in Ieper was om er de 11-novemberlezing te geven.

Het afscheid van Alain betekent niet dat The Times zal verdwijnen. De zaak wordt overgenomen door het Poperingse echtpaar Stef Depoorter en Eva Leroy. Die twee hebben al een horecazaak in Nieuwpoort en Poperinge. The Times is nu enkele dagen gesloten, maar gaat op donderdag 25 april weer open. Op 18 mei volgt de officiële opening.