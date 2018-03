Uit het zicht van toeristen: de hipste straat van Ieper ALWÉÉR NIEUWE, TRENDY ZAAK IN DE BOOMGAARDSTRAAT CHRISTOPHE MAERTENS

02u34 0 Ieper De Boomgaardstraat heeft er met 'Kaffie' een stijlvolle koffiebar bij en is stilaan de hipste straat van Ieper. Bovendien mikken de trendy zaken vooral op Ieperlingen, en veel minder op toeristen. En die aanpak werkt. Dé plek waar alle uitbaters geregeld van gedachten wisselen? Kaffee Bazaar.

De Boomgaardstraat in Ieper ligt heel dicht bij de Grote Markt, maar toch wat uit het zicht. Toeristen gunnen het Vleeshuis wel een blik, maar het zijn tegenwoordig vooral Ieperlingen die de weg naar de straat vinden. De meeste zaken hebben dan ook iets origineels en authentieks te bieden. Dé horecazaak waar iedereen de mond vol van heeft, is Kaffee Bazaar, het sfeercafé waar je meer dan 100 bieren kan drinken. "Wij zijn nu vier jaar open", aldus Joeri Devolder, die samen met zijn partner Nancy Demeester het café uitbaat. "Het is toevallig dat we hier zijn beland. Het pand heeft zijn voordelen. Het ligt dicht bij het centrum en heeft een tuin voor een terras." Joeri merkt zelf ook dat de straat aan het heropleven is. "Het is ook heel leuk dat ook de andere zaken in de straat door mensen uit de streek worden gerund."





Westhoek

De jongste zaak is de nieuwe koffiebar annex koffiebranderij 'Kaffie - Ypres Coffee Roasters'. "Ook ik belandde per toeval in deze straat", aldus Dries Maerten (26). "Maar ik kende het hier natuurlijk wel, want Kaffee Bazaar is mijn stamcafé (lacht). In 2011 ben ik hier in Ieper begonnen met koffie- en theehuis Mimi's. Na 3,5 jaar heb ik die zaak overgelaten. Samen met mijn vriendin Julie De Spiegeleir runde ik dan een webwinkel met Chinese thee. In 2014 verhuisden we naar Nederland om in Amsterdam een pastazaak te openen. Ik had ook plannen om in China iets te beginnen, maar dat bleek geen goed idee." Omdat Dries de streek en zijn vrienden en familie begon te missen, keerde hij terug naar de Westhoek. "Ach, Ieper blijft een prachtige stad." Zijn zaak was in het begin enkel een koffiebranderij, maar is nu ook een mooie bar. "Ons pand is ideaal ingedeeld. Beneden kunnen we koffie branden, terwijl we op het gelijkvloers een koffiebar hebben. Ik wilde niets in de winkelstraat, ik wilde echt iets voor de Ieperling. Het moest klein en gezellig blijven."





Prachtige gevels

Nog een fan van Kaffee Bazaar is mannenkapster Emily Baert (28) van Em's. "In 2014 ben ik gestart in de Rijselstraat en twee jaar later verhuisde ik naar hier, naar de Boomgaardstraat", aldus Emily. "Ook voor mij was die verhuis toeval, maar het is inderdaad een hele mooie straat. Bovendien is er hier ook parkeergelegenheid." Ook Emily vindt de sfeer in de straat top. "De mensen passeren hier voor het raam en steken echt hun hand op. In de Rijselstraat gebeurde dat minder. En er zijn veel mensen die de huizen in de straat komen bekijken. In bijvoorbeeld de Boterstraat moet je echt naar boven kijken om de mooie gevels te zien, bij ons zie je ze meteen."





Plaatje past

Iets verder in de straat ligt saladebar Low C. "Wij wilden eigenlijk op de markt iets openen, maar deze straat sprak ons ook wel aan", aldus uitbaatster Lesly Pieters, die achter de toonbank wordt bijgestaan door haar partner Dimitri Alleman. "Het is prettig dat er zaken bijkomen die in het plaatje passen. De meeste klanten zijn inderdaad Ieperlingen, maar iedereen is welkom bij ons. Dries van de koffiebar kwam hier al wel langer en zo zijn we in contact gekomen. Wij gaan ook geregeld eens bij hen langs. Ook met Viva is het prettig samenwerken. Bij hen hebben we onze kledij laten aanpassen, inclusief nieuw logootje. We zorgen voor elkaar. Het was een risico om hier te komen, maar als je goed bent, weten de mensen je wel te vinden."