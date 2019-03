Twintiger opnieuw voor de rechter voor slagen aan ex-vriendin LSI

06 maart 2019

14u10

Bron: LSI 0 Ieper Een 22-jarige jongeman uit Ieper moest zich voor de tweede keer voor de rechter verantwoorden voor agressie. Net als de eerste keer lag ruzie met een ex-vriendin aan de oorzaak.

Op 30 januari zocht David R. zijn ex in Wevelgem op. Ook haar nieuwe vriend was aanwezig. Hij stampte de voordeur in en gaf zijn ex en haar nieuwe vriend enkele vuistslagen. Hij greep de nieuwe vriend ook naar de keel. R. liep ook in Ieper al een werkstraf van 120 uur op voor slagen aan een andere ex-vriendin. Het openbaar ministerie vorderde dit keer een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden en een boete van achthonderd euro. R. wil liever weer een werkstraf uitvoeren. Vonnis op 20 maart.