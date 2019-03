Twintiger krijgt glas in gezicht bij vechtpartij op Vismarkt: “Ik hoop dat dader zich aangeeft” Christophe Maertens

11 maart 2019

21u06 0 Ieper Merlijn Verstraete (24) uit Ieper roept de man die een glas in zijn gezicht heeft geduwd op zich kenbaar te maken. De twintiger raakte afgelopen weekend gewond bij een vechtpartij op de Vismarkt in Ieper. Het stadsbestuur wil nu overleggen met politie en de jeugddienst. “Onze jeugd moet veilig kunnen uitgaan.”

Merlijn Verstraete trok afgelopen weekend met zijn broer en een vriendin naar de Vismarkt om er een pintje te drinken. De jongeman zal zijn avondje stappen niet vlug vergeten, want het eindigde op de spoedafdeling van het ziekenhuis. “Toen ik aan de toog van De Vage Belofte iets bestelde om te drinken kwam het tot een woordenwisseling met een andere klant”, legt Merlijn uit. “Ik zei dat hij het kalm aan moest doen en dat ik het wou uitpraten. Toen ik buiten kwam, kreeg ik meteen een glas in mijn gezicht.”

Hechtingen

Merlijn zag nog hoe zijn broer in de clinch ging met vier gasten. “Hoe harder ik begon te roepen, hoe meer ik begon te bloeden. Er was overal bloed. Mijn broer bracht me naar de spoed en mijn gezicht moest op vijf plaatsen worden gehecht. Daardoor kan ik drie weken niet werken. Ik heb op Facebook een oproep gelanceerd naar ooggetuigen van het incident. Maar ook naar de dader. Ik zou graag hebben dat die man zich aangeeft bij de politie.” Merlijn wil in ieder geval een schadevergoeding. “Stel je voor dat het glas in mijn keel of mijn oog was terecht gekomen. Nu heb ik geluk gehad, maar het had veel erger kunnen afgelopen zijn.”

We moeten dit geweld indijken. We gaan er ook de jeugddienst bij betrekken. We willen dat onze jeugd in de toekomst veilig kan uitgaan Burgemeester Emmily Talpe

Meer politiecontrole

“Het kan niet dat jongeren op elkaar beginnen te slaan”, reageert mede-eigenaar Christophe Dozie van café De Vage Belofte in Ieper. “We kunnen daar weinig aan doen, maar dat betekent niet dat we dit zomaar voorbij laten gaan. Ik wil praten met de mensen die op de Vismarkt komen.”

Op de Vis- en Kiekenmarkt hangen al jaren bewakingscamera’s, maar die schrikken vechtjassen blijkbaar niet af. Eind vorig jaar liep op de Vismarkt al iemand een schedelbreuk op na slagen van een basebalknuppel. Vorige zomer kreeg een meisje al een glas in haar gezicht. Volgens burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) staat er donderdag overleg gepland met de politie over de zaak. “We kunnen niet permanent aanwezig zijn, maar we zullen de komende weken extra waakzaam zijn en meer patrouilles op pad sturen”, verzekert de burgemeester. “We moeten dit geweld indijken. We gaan er ook de jeugddienst bij betrekken. We willen dat onze jeugd in de toekomst veilig kan uitgaan”, besluit de burgemeester.