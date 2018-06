Tweede verdachte vrij na wraakactie 09 juni 2018

Nadat Rik S. (45) uit Roeselare al werd vrijgelaten besliste de raadkamer in Ieper gisteren dat ook Kurt V. (36) uit Ieper vrijgelaten mocht worden. Samen met H.H. (42) uit Ieper vlogen ze eind april in de cel omdat ze in Ieper een wraakactie uitvoerden. Kurt V. (36) verdacht er het slachtoffer van na een bezoek bij hem thuis geld te hebben gestolen. Daarom zocht hij samen met Rik S. (45) en H.H. het slachtoffer op. Ze namen hem mee in een bestelwagen en deelden volgens het slachtoffer stevige klappen uit. Nadat ze hun woede hadden gekoeld, lieten ze de man opnieuw lopen. Al na enkele dagen werd Rik S. al vrijgelaten. H.H. blijft nog altijd in de cel. (LSI)