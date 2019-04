Tweede Pakistaan in cel in zaak schijnhuwelijken LSI

02 april 2019

17u49

Bron: LSI 0 Ieper In een onderzoek naar schijnhuwelijken tussen Pakistaanse mannen en Portugese vrouwen is een tweede Pakistaanse verdachte opgepakt en aangehouden. Het gaat om een 47-jarige man uit Ieper. Eerder vlogen al een landgenoot en een vrouw van Portugese afkomst achter de tralies. Halfweg januari 2019 werden in het kader van het onderzoek in Anderlecht en Ieper bij huiszoekingen zeventien personen opgepakt maar slechts twee aangehouden. Bij de acties konden ook 43 illegale Pakistanen opgepakt worden. In Portugal vlogen drie personen in de cel.

Een maandenlang onderzoek van een gespecialiseerd team rond mensenhandel en –smokkel van de federale gerechtelijke politie in West-Vlaanderen ging aan de acties vooraf. Het viel de politie en de ambtenaren van de burgerlijke stand in Ieper op dat heel wat Pakistaanse mannen zich na een huwelijk met een Portugese dame zich in Ieper wilden komen vestigen. De onderzoekers namen de huwelijken onder de loep en vonden aanwijzingen dat het om schijnhuwelijken op basis van valse Portugese huwelijksdocumenten ging en dat die schijnhuwelijken vanuit de Brusselse regio op grote schaal georganiseerd werden. De schijnhuwelijken hadden als enig doel de Pakistaanse mannen een verblijfsrecht in België te doen verwerven. Van zodra de mannen hun verblijfsvergunning hadden, vertrokken de Portugese vrouwen vaak opnieuw terug naar hun land. Alleen als het echt nodig was, voor bv. woonstcontrole of een handelstransactie, keerden ze nog terug.

Het onderzoek bracht ook nog aan het licht dat Pakistanen firma’s oprichtten om op markten goedkope textiel aan de man te brengen. Vaak stelden die firma’s Pakistaanse illegalen te werk, een vorm van economische uitbating en dus mensenhandel. Een gemeenschappelijk Belgisch-Portugees onderzoeksteam werkt met Europol samen en zal het onderzoek in beide landen nog verder zetten.