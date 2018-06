Tweede fietszoektocht door Westhoek 06 juni 2018

02u37 0 Ieper Voor het tweede jaar op rij wordt er in de Westhoek een zomerfietszoektocht georganiseerd.

"De fotozoektocht brengt je naar Ieper, Wervik, Zonnebeke en Langemark-Poelkapelle", klinkt het bij Westtoer en Toerisme Westhoek. "Het gaat om een samenwerking tussen de diensten voor toerisme van de vier gemeenten. Samen hebben zij een traject van 65 kilometer uitgestippeld dat de fietser de mooiste plekjes van de zuidelijke Westhoek laat ontdekken. De tocht kan ook opgedeeld worden in twee lussen. Onderweg moeten verschillende foto's in de juiste volgorde worden geplaatst. Instappen kan eender waar op de drie fietslussen en op geregelde afstanden kan je op een zomers terrasje even op adem komen."





Kans op overnachting

Wie deelneemt, maakt kans op een luxe-verblijfsarrangement voor twee personen, op één (van de twee) overnachtingen in de regio of op één van de 15 restaurantcheques. De deelnameformulieren kunnen na de tocht bij de diensten voor toerisme worden ingediend. De winnaars worden bekendgemaakt op zaterdag 13 oktober om 11 uur in het museumcafé van het In Flanders Fields Museum, Grote Mark 34, 8900 Ieper.





De zoektocht loopt van 1 juni t.e.m. 30 september 2018 en is gratis af te halen bij de diensten voor toerisme van Ieper, Wervik, Zonnebeke en Langemark-Poelkapelle.





Meer info via www.toerismewesthoek.be/





zomerfietszoektocht.





