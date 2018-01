Tweede editie jobbeurs 30 januari 2018

Wegens groot succes organiseert de Ieperse Jeugdraad een tweede editie van de Jobbeurs. Die zal plaatsvinden in het Perron in Ieper en dat op maandag 5 februari tussen 13 en 18 uur. Op de beurs zullen de HR-verantwoordelijken van 45 bedrijven en organisaties klaar staan om concreet carrière-advies te geven, vragen te beantwoorden en eventueel een job aan te bieden. Ook mensen die nood hebben aan een nieuwe professionele uitdaging zijn welkom. Er worden ook vier workshops op poten gezet, zoals onder meer leren solliciteren via sociale media. De toegang tot de beurs is gratis. (CMW)