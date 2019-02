Tweede editie Highlight Festival mikt op 4.000 bezoekers Christophe Maertens

08 februari 2019

09u46 0 Ieper Hoewel er nog geen namen bekend zijn, zijn er toch al meer dan duizend tickets verkocht voor de tweede editie van het Highlight Festival in Ieper. De eerste namen van het dancefestival worden pas eind deze maand bekend gemaakt.

In Ieper staat op 31 augustus de tweede editie van het Highlight Festival gepland, een dancefestival met nationale en internationale dj’s. Het vindt opnieuw plaats op het terrein op de Meenseweg. “Vorig jaar kregen we tweeduizend achthonderd bezoekers over de vloer” zegt medeorganisator Lennert Vintevogel. “Dit jaar gaan we voor vierduizend feestvierders.” Op 2 februari ging de ticketverkoop van start en ondertussen zijn er al duizend stuks de deur uit. “De eerste tickets verkochten we voor 27,50 euro. Die werden in geen tijd aan de man gebracht. Ook de tweede lading tickets, tegen 32,50 euro, is al uitverkocht. Wie nu een ticket koopt, betaalt 37,50 euro.” Het is opmerkelijk dat al zoveel mensen een kaartje kochten, want er is nog geen enkele artiest of podium aangekondigd. “We hebben gesprekken gehad met enkele interessante namen, de eerste daarvan zullen we eind deze maand bekend maken”, gaat Lennert verder. In tegenstelling tot vorig jaar wordt dit keer met een thema gewerkt: Gods & Myths. “Dat zal duidelijk zichtbaar zijn op het festivalterrein.” Ook nieuw is dat het hoofdpodium dubbel zo groot wordt als vorig jaar. Meer info www.highlightfestival.com.