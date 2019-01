Tweede dag vol sneeuwpret en sneeuwellende Christophe Maertens Laurie Bailliui Lieven Samyn

23 januari 2019

18u01 0 Ieper De Westhoek kreeg vandaag, net als andere delen van het land, voor de tweede dag op rij met sneeuw af te rekenen. Voor de kleintjes dolle pret, maar voor de mama’s en de papa’s zorgde het witte goedje voor hinder.

De Westhoek ontwaakte vanmorgen in een winterkleedje. Zoals voorspeld sneeuwde het dinsdagnacht en kon er woensdag naar hartelust gespeeld worden in de sneeuw. Laura Knockaert (5) van Wijtschate en Ilias Worm (4) uit Kemmel zakten af naar het Burggraaf Frimoutpark in Poperinge. “De kinderen zijn vannacht bij ons blijven slapen en we wonen vlakbij het stadspark”, klinkt het bij oma en opa. “Onze zoon gaf de slee mee en nu is het uiteraard het ideale moment om met de slee op pad te gaan. De kinderen amuseren zich en voor ons is het eigenlijk wel leuk.” In het stadspark waagden Hilde Gesquiere uit Westouter en Lies Dewulf uit Poperinge zich aan een echte winterse wandeling. Goed ingeduffeld trokken moeder en dochter eropuit. “We gaan wel eens vaker samen op pad. Het is nu natuurlijk fijn om een stevige wandeling te maken in dit winterse tafereel.”

In heel de regio was het sneeuwruimen geblazen. In Ieper waren er op een bepaald moment 13 ploegen van de stad aan het uitrijden. “Het gaat om een aannemer en ploegen van de technische en van de groendienst”, klinkt het. “Eerst werden de grote wegen en belangrijke toegangswegen op belangrijke diensten zoals scholen, rusthuizen, het ziekenhuis en de industriegebieden aangepakt. Daarna komen de kleinere straten aan de beurt. Ook de fietspaden worden zo goed als mogelijk geruimd. Dat gebeurt met pekel en sneeuwruimers.” In een eerste fase werden de verbindingsfietspaden vrijgemaakt van sneeuw. Voorbeelden daarvan zijn het Scholierenpad en het Bijlanderpad. Daarna worden de fietspaden naast de grote wegen aangepakt en daarna de fietspaden aan de gewone wegen. “Dit is zeer moeilijk omdat de sneeuwruimers vaak te weinig plaats hebben om bij de fietspaden te geraken. Er is ook een probleem met overtollige en opgehoopte sneeuw aan de randen van de straten die de stadsdiensten niet zomaar wegkrijgen door te ruimen of met de pekel.” Stad Ieper zegt er alles aan te doen om de sneeuwellende voor de Ieperlingen zo goed als mogelijk te beheersen en te verhelpen. “We hopen intussen op uw begrip. Heel wat werknemers van de stad of in opdracht van de stad werken momenteel de klok rond. Naast de stad moet ook het Vlaamse Gewest een deel van de wegen strooien, namelijk alle gewestwegen.”

In alle vroegte reed zich langs de A19 vrachtwagens vast aan de afrit Ieper Centrum en net voor de afrit Beselare belandde in de richting Kortrijk een auto in de gracht.