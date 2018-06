Twee vrouwen blijven in cel na drugsdood LIEVEN SAMYN

22 juni 2018

Twee vrouwen uit Ieper blijven in de cel op verdenking van de verkoop van heroïne aan een gebruiker die op 17 december vorig jaar overleed na een overdosis. Het slachtoffer kocht drugs aan J.V. (49) en W.S. (35). Ze verblijven al 4,5 maanden in de cel. Het onderzoek is afgerond. Wellicht zullen ze zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden.