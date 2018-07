Twee restaurants in Rijselstraat failliet 06 juli 2018

De rechtbank van koophandel in Ieper heeft restaurants Het Zilveren Hoofd en Ecurie in de Rijselstraat failliet verklaard. Steven Debreyer (34) werd er ruim twee jaar geleden de nieuwe uitbater. Het Zilveren Hoofd werd een authentiek Spaans tapasrestaurant, terwijl in het aanpalende Ecurie uit de 'betere' kaart kon worden gekozen. Dat restaurant bevond zich onder de authentieke houten gewelven en op de natuurstenen vloer van een voormalige paardenstal.





De rechtbank heeft advocaat Olivier Cattrysse uit Ieper aangesteld als curator. (DBEW)