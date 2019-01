Twee nieuwjaarsbaby’s in Jan Ypermanziekenhuis LBR

01 januari 2019

18u45 0 Ieper Op nieuwjaarsdag verwelkomden twee koppels hun mooiste nieuwjaarsgeschenk in het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper. De twee baby’s kregen de naam Lana en Ellie.

De eerste dag van 2019 werd goed ingezet in het Jan Ypermanziekenhuis. In de namiddag werden twee kindjes geboren en verwachtte de afdeling Materniteit dat er nog drie kindjes zouden geboren worden. De baby’s, mama’s en papa’s zijn gezond en stellen het goed. Lana Lussaert werd geboren om 13.52 uur. De kleine meid meet 51 centimeter en weegt 3,740 kilogram. Lana is het zusje van Levi en de dochter van Evelien Everaert en Pascal Lussaert uit Ieper. Om 14.11 uur zag Ellie Candaele het levenslicht. Het meisje is het eerste kindje van Laurence Vyvey en Wouter Candaele uit Watou. Ellie meet 47 centimeter en weegt 3.220 kilogram.