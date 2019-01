Twee jaar na ongeval en coma van drie weken, staat Patrick (58) weer op de planken Christophe Maertens

24 januari 2019

13u34 0 Ieper Het toneelgezelschap ‘In Deugd en Vreugd Vlamertinge’ brengt in februari het stuk ‘De Broers Geboers’ van Arne Sierens. Dat is al ongezien, maar nog opmerkelijker is dat Patrick Heyte tot de cast behoort. De vijftiger werd twee jaar geleden het slachtoffer van een zwaar verkeersongeval.

“Dat wij als enige amateurvereniging het stuk mogen spelen, is natuurlijk fantastisch”, zegt Pieter Clauw. “‘De Broers Geboers’ wordt op professioneel niveau gespeeld door Compagnie Cecilia. Na heel wat bemiddeling zijn we er in geslaagd om het stuk toch te mogen brengen nadat we eerder geen toestemming hadden gekregen.” Het stuk gaat over vijf mensen die samen in een armtierige flat leven. Alle vijf kampen ze met hun persoonlijke drama’s. “Voor dit soort mensen komt het ongeluk nooit alleen”, zegt Arne Sierens over zijn personages. “Ze hebben voortdurend problemen, vooral in materiële zin.”

Opmerkelijk is dat Patrick Heyte tot de cast behoort. Die 58-jarige acteur raakte in april 2017 levensgevaarlijk gewond bij een ongeval langs de Poperingseweg in Vlamertinge. Een automobilist reed hem aan toen hij op zijn elektrische fiets de weg dwarste. Patrick werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hij lag drie weken in coma. Hij is in ieder geval blij dat hij weer op de planken staat. “Het stuk dat we gaan brengen, is inderdaad heel tof”, zegt hij. “Het is iets dat ook niet-theaterliefhebbers zal kunnen bekoren.”

Tickets voor de voorstelling kosten 9 euro. Het stuk is te zien in het OC Vlamertinge op 8, 9, 11, 13 en 15 februari, telkens om 20 uur. Op zondag 17 februari start de voorstelling om 16 uur. Meer info via www.indeugdenvreugd.be.