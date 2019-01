Twee Ieperse buurtwinkels doen deuren dicht Christophe Maertens

02 januari 2019

In het centrum van Ieper sloten op bijna hetzelfde moment twee kleine warenhuizen. Het gaat om de Spar op de Grote Markt en Delhaize Shop & Go in de Menenstraat. “Van toeristen alleen kan niemand overleven.”

Begin mei vorig jaar opende op 500 meter van de Menenpoort een nieuwe Shop & Go Delhaize. De uitbaters, Jaak Vandewalle (54) en Linda Ceulenaere (53), wilden met de zaak een echte buurtzaak creëren. “Wij willen ons focussen op onze functie als buurtwinkel. We willen een winkel zijn voor iedereen, maar we beseffen dat toeristen uiteraard ook hun weg zullen vinden naar onze zaak”, klonk het bij de opening van de shop. Zeven maanden later blijkt dat het vooral die toerist was die de winkel een bezoekje bracht. “Maar daarmee alleen red je het niet”, zegt gewezen uitbater Jaak Vandewalle. “We hebben zeven maanden geprobeerd, maar het heeft niet mogen zijn. Onze winkel was een mooi concept, maar de Ieperling kwam niet echt shoppen bij ons. Als de toeristen weg zijn, is de Ieperse binnenstad zo goed als dood.” Jaak en zijn familie concentreren zich nu op hun drie zaken in Veurne. “We hebben daar onlangs nog de Panos City overgenomen en daarmee hebben we nu de handen vol. Ik heb de indruk dat er in Veurne wel meer wordt gedaan voor de kleine handelaars, ook vanuit het stadsbestuur.”

“Met toeristen alleen kan je inderdaad niet leven”, zegt een winkelier uit het centrum. De man heeft een lange staat van dienst, maar hij blijft liever anoniem. “Toeristen moet je zien als iets extra. Het is jammer dat die twee zaken sluiten, maar misschien waren twee dergelijke winkels een beetje van het goede te veel. Je doet trouwens geen grote boodschappen in een shop & go. Je springt binnen als je nog iets tekort hebt, een fles melk of een brood of zo. Grote boodschappen doe je in warenhuis aan de rand van de stad. En trouwens, die toeristen gaan ook geen fles melk of zo kopen.” Wellicht speelden ook de hoge huurprijzen en de kleine winstmarges die buurtwinkels hebben een rol bij de bij de beslissing van de twee handelaars.

Sophie Delobelle van de Spar op de Grote Markt denkt niet dat de twee winkels elkaar hebben doodgeconcurreerd. “Het is het koopgedrag van de Ieperlingen dat niet te veranderen is”, klinkt het. “We zijn twee jaar open geweest en hebben echt ons best gedaan met een goede ploeg. Dat was blijkbaar niet voldoende.” Sophie heeft nog een Spar-winkel in Sint-Eloois-Winkel. “Die staat volledig los van Ieper en daar doen we gewoon verder.” Zowel de Spar als Delhaize zijn op zoek naar een overnemer voor Ieper.