Twee gewonden bij zware botsing in Wervikstraat AHK

09 december 2018

21u06

Bron: Eigen info 9

Op het kruispunt van de Wervikstraat met de Zwarteleenstraat in Zillebeke kwam het gisteravond om 19.10 uur tot een zware botsing. De bestuurder van de oranje auto kwam vanuit de Zwarteleenstraat en merkte de grijze Opel die van rechts kwam te laat op. Het kwam tot een zware botsing. Beide bestuurders werden gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook de passagier in de grijze Opel werd uit voorzorg afgevoerd naar het ziekenhuis. Beide auto’s liepen zware schade op. Door het ongeval was de Wervikstraat in Zillebeke een tijdlang afgesloten voor het verkeer tot de voertuigen getakeld waren.