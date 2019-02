Twee busreizigers met drugs, tien zonder vervoerbewijs bij controle aan station LSI

21 februari 2019

14u09

Bron: LSI

Bij een controle van 20 bussen aan het station van Ieper zijn woensdagmiddag twee busreizigers met gebruikershoeveelheden drugs betrapt. De controles gebeurden door de politie van de zone Arro Ieper, twee drugshondbegeleiders van de federale politie en De Lijn. Tien reizigers bleken geen geldig vervoerbewijs op zak te hebben. In totaal konden tussen 12u en 13u ’s middags 612 reizigers gecontroleerd worden. De gevonden drugs zijn in beslag genomen en een proces-verbaal voor drugsbezit is opgesteld.