Twaalf uur lang lopen en puzzelen for Life Atletiekclub Flac zamelt geld in voor Be You Christophe Deconinck

23 december 2018

13u02 0 Ieper Wie zaterdag een bezoekje bracht aan het Astridpark, kon er niet omheen. Tientallen atleten kwamen er een totaal van 1.500 puzzelstukjes oppikken voor de Warmste Week.

De genummerde puzzelstukjes werden één voor één overgebracht naar de kerstmarkt, waar ze in elkaar gehaakt werden tot een reuzengrote collage. Die toonde portretten van kansarme jongeren en jonge atleten van de Ieperse atletiekclub Flac.

Het puzzelproject was een actie van het bestuur van Flac, dat voor het vijfde jaar op rij geld inzamelde voor een goed doel in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel. Deze keer werd gevraagd om voor elk gelopen halfuur sponsoring te zoeken bij vrienden, familie en sympathisanten.

De opbrengst gaat dit jaar naar Be You, een lokale organisatie die activiteiten uitwerkt voor (kansarme) jongeren. De 1.500 puzzelstukjes werden uiteindelijk in twaalf uur tijd overgebracht naar de Grote Markt. Maar hoeveel dat in het laatje gebracht heeft, zal pas in januari bekend worden gemaakt.