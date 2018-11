Turngroepen verzamelen 270 vuilniszakken vol plastic dopjes 30 november 2018

De 25 turngroepen van de Koninklijke Ieperse Turnkring hebben van 1 september tot 15 november plastic dopjes verzameld. "Als club proberen we naast turnen en plezier maken ook ons steentje bij te dragen voor een beter milieu", klinkt het bij de Turnkring. "Door deze actie zullen er maar liefst 836.425 dopjes gerecycleerd worden. Dat aantal dopjes was goed voor 270 volle vuilniszakken. Dat zijn allemaal dopjes die niet als zwerfvuil in de natuur eindigen." De opbrengst gaat naar Vrienden der Blinden in Koksijde.





(CMW)