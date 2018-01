Turen naar sterrenstelsels 02u41 1

Het AstroLAB in Zillebeke organiseert op vrijdag 5 januari een publieke waarnemingsavond. "Het is een unieke kans om eens door een semiprofessionele telescoop naar nevels en sterrenstelsels te komen kijken", klinkt het. De activiteit loopt van 20 tot 23 uur. Ook op vrijdag 2 februari is er een waarnemingsavond. AstroLAB Iris 1 vind je in de Verbrandemolenstraat in Zillebeke. Reserveren is niet nodig en de toegang is gratis. (CMW)