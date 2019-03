Turbowarrior of Steel verovert Europa Bassist van Belgian Associality versterkt thrashmetalband Christophe Deconinck

20 maart 2019

08u06 1 Ieper Na eerder al in Brazilië te hebben gespeeld, willen de muzikanten van TurboWarrior of Steel nu ook Europa veroveren. In een hernieuwde bezetting trekken ze binnenkort door Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië en Zwitserland om de lokale podia met hun thrashmetal in lichterlaaie te zetten.

2019 belooft een topjaar te worden voor thrashmetalband TurboWarrior of Steel. Vorig jaar brachten ze nog hun derde album uit, dat niets dan positieve kritieken oogstte en leek het hen voor de wind te gaan. Maar na het besluit van bassist en vaste waarde Gianni Vuylsteke uit Vlamertinge om de band te verlaten, ging ‘TWOS’ even door een dal. “Geen zorgen. We zijn terug”, brullen de enthousiaste oprichters Jorg (27) en Jonas Vandamme (30), respectievelijk drummer en gitarist, met Boezinge en Vlamertinge als uitvalsbasis.

Belgian Associality

De versterking kwam er uit onverwachte hoek, toen de Brabantse bassist Nico Vedts en gitarist Stijn Vanbrabant uit Vlamertinge bereid waren om de gelederen te versterken. “Nico moet zijn tijd verdelen tussen ons en Belgian Associality, de punkiconen uit Keerbergen, waar hij ook bas speelt, maar zijn enthousiasme is ongeëvenaard. Hij pendelt met de glimlach op en af. De keuze voor Stijn als tweede gitarist was vrij logisch, gezien zijn reputatie als ‘spring-in-’t-veld’ en het feit dat hij zich bij elk project volledig ‘smijt’. Een tweede gitaar opent ook nieuwe mogelijkheden, die we nu volop aan het ontdekken zijn. Tijd om nog een versnelling hoger te schakelen. Harder, strakker en rapper dan ooit.”

Wie de heren nog niet eerder gehoord heeft, kan zich verwachten aan ‘rock & roll punk en meezing hardcore, zeg maar de Beastie Boys op steroiden,’ zoals de band het zelf omschrijft. Wie de Turbomannen live aan het werk wil zien, haast zich op vrijdag 22 maart naar Aalst waar ze de preparty verzorgen voor het Oilsjt Omploft Fest. Kort daarna vertrekt Turbowarrior of Steel op tournee door Europa, in het gezelschap van hun Braziliaanse drinkebroers Woslom. De tour start met shows in Deinze en in Heule, waarna het richting Frankrijk en Spanje gaat. Op vrijdag 26 april spelen beide bands op het Portugese SWR Barroselas Metalfest. Van daaruit reizen ze terug naar Spanje met aansluitend shows in Italië, Zwitserland en Duitsland. Eind mei staan ze dan weer twee opeenvolgende weken op het podium in Ieper, tijdens ‘Schurftfest’ en de ‘30 jaren van de Vort’n Vis’. Surf voor meer info naar hun Facebook of www.turbowarriorofsteel.com.