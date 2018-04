Turbowarrior of Steel speelt derde cd in JOC 21 april 2018

Muzikaal geweld in de concertzaal van het JOC in Ieper: Turbowarrior of Steel stelt er vandaag zijn gloednieuwe derde cd voor. Samen met bassist Gianni Vuylsteker (23) vormen de broers Jorg (26) en Jonas Vandamme (29) Turbowarrior of Steel. Samen brengen ze een mix tussen metal, hardcore, punk en een scheutje rock-'n-roll, die ze vijf jaar geleden zelf 'crossover party-thrash' hebben gedoopt. Dit alles overgieten ze met een flinke portie humor. Ook op hun derde cd 'TWOS' wijken ze af van het stoere, serieuze imago dat metalmuzikanten vaak uitdragen. "Humor is onontbeerlijk in alles wat we doen", zegt Jonas. "Tijdens 'Eau de Quissac', een nummer dat gedeeltelijk in het Frans werd geschreven, is er zelfs ruimte voor een canon (lacht)." De organisatie vanavond - deuren openen om 18.30 uur - verloopt in samenwerking met JOC Ieper en Vort'n Vis. Het voorprogramma wordt verzorgd door het Limburgse Speed Queen en lokale helden Netra. Als afsluiter komen de Belgische punkiconen van Funeral Dress optreden. Surf voor meer info naar www.turbowarriorofsteel.com of naar de Facebookpagina. (DCH)