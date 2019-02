Tuinproject ’t Hofland opnieuw opgestart Christophe Maertens

07 februari 2019

15u51 0 Ieper In Lokaal Dienstencentrum ’t Hofland aan de Dikkebusseweg in Ieper start het tuinproject ’t Hofland opnieuw op.

Voor het project staan op een terrein van zo’n 100 vierkante meter een tiental kweekbakken. De bakken staan gratis ter beschikking voor buurtbewoners die geen eigen tuin hebben. De kweekbakken zijn ook geschikt voor gezinnen. Iedere eerste donderdag van de maand kan men in het dienstencentrum terecht voor een gratis cursus ‘moestuinen voor beginners’, gegeven door een vrijwilliger van VELT. Vooraf inschrijven is noodzakelijk op het nummer 057/239490 of via jan.miermans@ieper.be.