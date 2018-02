Tuinhuis uitgebrand 12 februari 2018

In de Griettenstraat in Ieper is zaterdagnacht een tuinhuis volledig uitgebrand. Het was een patrouille van de politiezone Arro Ieper die rond 3 uur rook opmerkte en de brandweer verwittigde. Toen de brandweer van de zone Westhoek ter plaatse kwam, bleek een tuinhuis al in lichterlaaie te staan. Door de hitte was ook al een omheining beginnen smelten en had een haag van de buren vuur gevat.





De ramen van een nabijgelegen serre waren ook al gesprongen. De spuitgasten kregen het vuur snel onder controle maar konden niet verhinderen dat het tuinhuis en de volledig inboedel, met vooral tuinmateriaal volledig, in de vlammen opging. (LSI)