Tripadvisor roept Ariane Hotel alweer uit tot ‘Beste Hotel van België’ Christophe Maertens

25 januari 2019

18u53 0 Ieper Al voor de zesde keer is het Ariane Hotel in Ieper op Tripadvisor uitgeroepen tot beste hotel van het land. Zaakvoerder Natasja Filiers wijt de menselijke aanpak voor de klant als oorzaak van de mooie score. “Het is dankzij het werk van ons volledig team dat we zo goed scoren.”

Elk jaar maakt de website Tripadvisor op basis van de reviews die bezoekers geven aan hotels, B&B’s en andere logies een rangschikking op. Voor de categorie hotels in België scoorde Ariane Hotel nu al voor de zesde keer het hoogst. Van de 1.507 beoordelingen waren er 1.220 uitstekend en 249 goed. Ter vergelijking, de tweede in het klassement, Hotel Harmony uit Gent, kreeg 1.180 beoordelingen, waarvan 828 uitstekend.

“Het is zot.” Natasja Feliers was niet weinig verbaasd toen ze het nieuws te horen kreeg. “Ik had nooit gedacht dat dit zou kunnen. In de drukke herdenkingsperiode kregen we heel veel volk over de vloer. Hoe meer klanten, hoe meer er fout kan lopen, maar blijkbaar was dat niet het geval.”

Menselijke aanpak

“Wat me vooral verbaasd is hoe die top 25 zo vlug veranderd in een paar jaar tijd. Ik weet niet wat de oorzaak daarvan is. Misschien een verandering van management in de grotere hotels. Ik denk dat onze goede score iets te maken heeft met het feit dat de klant nog altijd onze menselijke aanpak waardeert.”

In het Ariane Hotel is stilstaan achteruitgaan. “Het is belangrijk om niet bij de pakken te blijven zitten. Om de acht jaar vernieuwen wij onze kamers. Normaal moest dat op dit eigenste ogenblik gebeuren, maar we hebben het moeten uitstellen tot het einde van het jaar. We kijken een beetje naar onze collega’s en er zijn hier en daar nog grote verbouwingen gepland. Volgende winter moeten onze kamers wel allemaal in een nieuw kleedje. We gaan de receptie aanpakken en een klein bezoekerscentrum maken. Momenteel zijn we al bezig met de traphal en de gang te schilderen.”

Geen terugval

De gevreesde terugval na de herdenkingsperiode 2014-2018 kwam er in het hotel niet. “Pas nu kunnen we goed beginnen meten. Het zal nooit meer zo uitzonderlijk zijn als de voorbije vier jaar, maar het is zeker niet dat het niet meer druk is. De herdenkingen plaatsten de streek echt op de kaart. Onze klanten weten nu dat onze provincie naast het oorlogsverleden nog zo veel meer te bieden heeft. Ook op vlak van cultuur, toerisme en gastronomie valt er nog veel te ontdekken. Daarnaast volgen we de nieuwe trends op de voet. Eén daarvan is dat alles terug van internationaal naar lokaal gaat, zelfs naar hyperlokaal. Daarom maken wij veel gebruik van streekproducten in onze keuken en bar.”

Dat de uitbaters van het Ariane Hotel sterk geloven in de toekomst, blijkt uit hun nieuwe ‘kataloog 2019’. Die brochure wordt eenmaal per jaar uitgegeven. “Voor deze uitgave hebben een fotograaf van Jong Keukengeweld foto’s laten nemen van ons personeel. Het resultaat is heel mooi. We deden het voor onze mensen nadat we op ‘De Nacht van Westtoer’ de eerste prijs binnenhaalden in de categorie Innovatie- en Creativiteit. Het is dankzij de volledige ploeg dat we dit allemaal kunnen realiseren.”

Andere Ieperse zaken scoorden eveneens goed bij Tripadvisor. In de categorie B&B’s en Pensioenen staat B&B@Rooms uit de Pennestraat in Ieper op een vijfde plaats. Op plaats zeventien vinden we B&B Hoeve 37 uit de Veurnseweg in Ieper en op twintig La Porte Cochere. In de categorie vult Hostellerie Kemmelberg in Kemmel de negentiende plaats in.