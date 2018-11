Treinverkeer enkele uren onderbroken 26 november 2018

02u23 0 Ieper Het treinverkeer op de lijn 69 tussen Poperinge en Ieper was zaterdag vanaf 11.30 uur enkele uren in beide richtingen onderbroken.

Oorzaak was een ongeval aan de overweg aan de Grote Branderstraat op de Brandhoek in Vlamertinge (Ieper). Op de trein zaten zo'n dertig passagiers.





Die konden met hulp van de brandweer van de zone Westhoek iets voorbij de plaats van de aanrijding van de trein gehaald worden. Een vervangbus bracht hen naar het station van Ieper, van waaruit ze hun reis konden verder zetten. De trein was net vertrokken in het station van Poperinge en had Antwerpen-Centraal als eindbestemming. Tussen Poperinge en Ieper reden vervangbussen tot de problemen opgelost waren.





(LSI)