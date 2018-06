Trein rijdt tiener aan 30 juni 2018

02u50 0

De overweg aan het begin van de Dikkebusseweg was gisterenvoormiddag een tijdlang dicht nadat een tiener was aangereden door een trein. Het slachtoffer raakte vrij ernstig gewond. Minstens tot hij voor verzorging naar het ziekenhuis werd overgebracht, bleef hij niettemin de hele tijd bij bewustzijn. Het treinstel, dat met uitzondering van het personeel leeg en op weg naar Kortrijk was, kwam tot stilstand op de overweg. Er hoefde dan ook niemand te worden geëvacueerd. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be. (VHS)